Польские фермеры угрожают снова заблокировать КПП с Украиной
Польские фермеры могут возобновить блокаду пункта "Медыка - Шегини", если не получат письменного подтверждения о выполнении их требований, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.
"Если мы не получим письменного подтверждения, что наши требования будут выполнены, мы вернемся к блокаде", - заявил лидер фермеров-протестировщиков Роман Кондров.
Издание напоминает о том, что фермеры начали свой протест 23 ноября текущего года и приостановили его уже 24 декабря. Днем ранее в "Медыку - Шегини" прибыл министр сельского хозяйства Чеслав Секерски, который заверил фермеров в том, что их требования будут выполнены.
Требования предусматривают:
- включение субсидии на кукурузу;
- увеличение суммы ликвидных кредитов для фермеров;
- сохранение сельскохозяйственного налога на уровне прошлого года.
Как отметил Кондров, пока что он не получил письменных заверений в том, что требования будут выполнены.
"Мы хотим получить такие заверения в письменной форме, и я буду обсуждать это в среду, в частности, с заместителем министра сельского хозяйства Стефаном Краевским... Для нас важно, чтобы мы получили письменное заверение, что наши требования будут выполнены. Если министр не может дать такого заверения, пусть это напишет премьер-министр", - добавил он.
Если же переговоры в среду не принесут результаты, фермеры снова заблокируют пункт пропуска.