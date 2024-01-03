Польские фермеры угрожают снова заблокировать КПП с Украиной

Польские фермеры могут возобновить блокаду пункта "Медыка - Шегини", если не получат письменного подтверждения о выполнении их требований, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

"Если мы не получим письменного подтверждения, что наши требования будут выполнены, мы вернемся к блокаде" , - заявил лидер фермеров-протестировщиков Роман Кондров.

Издание напоминает о том, что фермеры начали свой протест 23 ноября текущего года и приостановили его уже 24 декабря. Днем ранее в "Медыку - Шегини" прибыл министр сельского хозяйства Чеслав Секерски, который заверил фермеров в том, что их требования будут выполнены.

Требования предусматривают:

включение субсидии на кукурузу;

увеличение суммы ликвидных кредитов для фермеров;

сохранение сельскохозяйственного налога на уровне прошлого года.

Как отметил Кондров, пока что он не получил письменных заверений в том, что требования будут выполнены.

"Мы хотим получить такие заверения в письменной форме, и я буду обсуждать это в среду, в частности, с заместителем министра сельского хозяйства Стефаном Краевским... Для нас важно, чтобы мы получили письменное заверение, что наши требования будут выполнены. Если министр не может дать такого заверения, пусть это напишет премьер-министр" , - добавил он.

Если же переговоры в среду не принесут результаты, фермеры снова заблокируют пункт пропуска.