Социальная сеть X (Twitter) потеряла 71% своей стоимости с момента ее покупки Илоном Маском , согласно данным фонда Fidelity. Об этом пишет The Guardian, сообщает Лига.net.

Владея долей в X Holdings, Fidelity заявляет, что стоимость его акций снизилась на 71,5%. Маск приобрел Twitter за $44 млрд и переименовал его в X.

В течение первого года после поглощения X, количество ежемесячных пользователей снизилось на 15% из-за роста языка вражды на платформе. После прихода Маска к власти X сократил персонал и уменьшил количество модераторов. Также вынес предупреждение Маску Европейский Союз после обнаружения, что X имеет самый высокий процент дезинформационных постов среди всех крупных социальных сетей.

На репутацию соцсети повлияло и то, что Маск восстановил доступ к платформе нескольким людям, включая бывшего президента Трампа и правого теоретика заговора Джонса.

Тем временем Джонс предложил выплатить $55 млн в течение 10 лет семьям жертв Сэнди Хука после того, как его осудили за распространение лжи о том, что убийства в школе в Ньютауне были частью мистификации. Техасский судья признал его виновным и решил, что Джонс не может избежать платежей почти в $1,5 млрд семьям жертв. Многие люди, которые поверят во ложь Джонса, оскорбляли и угрожали семьям жертв.