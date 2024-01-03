Оккупанты обстреляли село на Херсонщине, погиб гражданский

Российские оккупанты обстреляли село Садовое Херсонской области, в результате чего погиб местный житель, сообщает Украинская правда.

"Российская армия убила пожилого мужчину в селе Садовое. Около 11:10 оккупационные войска ударили по населенному пункту из артиллерии. Один из снарядов попал в жилой дом. Под завалами дома погиб местный житель" , – сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Тело мужчины из-под уничтоженного дома достали спасатели.

По словам главы Херсонской ГВА Роман Мрочко, всего с момента деоккупации правого берега Херсонщины россияне убили около 230 мирных жителей и более 900 ранили.