Боевики снова запустили ракеты в Красном море – США

Йеменские боевики-хуситы во вторник вечером выпустили две противокорабельные баллистические ракеты в южную часть Красного моря. Об этом заявили в Центральном командовании вооруженных сил США, сообщает Европейская правда.

"Несколько коммерческих судов в этом районе сообщили о падении ракет в окружающую воду, хотя ни одно из них не сообщило о повреждениях" , – говорится в заявлении.

Отмечается, что эти незаконные действия поставили под угрозу жизни десятков невинных моряков и продолжают нарушать свободный поток международной торговли.

"Это уже 24-е нападение на торговое судно в южной части Красного моря с 19 ноября" , – отметило Центральное командование ВС США.

Напомним, в последние недели поддерживаемые Ираном боевики-хуситы начали нападать на торговые суда вокруг Аравийского полуострова или обстреливать их под предлогом, что атакуют связанные с Израилем суда.