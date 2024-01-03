В НАТО отреагировали на массированные российские удары по Украине

В НАТО заявили, что будут продолжать поддерживать Украину и будут защищать "каждый сантиметр Польши" в ответ на последние массированные ракетные обстрелы РФ целей в Украине. Об этом в пресс-службе Альянса заявили в комментарии польской радиостанции RMF FM, сообщает Европейская правда.

"НАТО решительно осуждает российские ракетные и беспилотные атаки на украинских гражданских лиц, города и поселки. Это еще одна демонстрация попытки Путина сломить решительность Украины. Ему это не удастся" , – отметили в штаб-квартире НАТО.

Там подчеркнули, что "члены Альянса уже предоставили Украине широкий спектр систем противовоздушной обороны и привержены дальнейшему укреплению ее обороноспособности".

"НАТО продолжает поддерживать право Украины на самозащиту от агрессивной войны России. Мы будем стоять рядом с Украиной столько, сколько будет необходимо" , – заявили в НАТО.

Прессслужба Альянса упомянула о ситуации в Польше и угрозе, которую несет война для соседних с Украиной стран.

Представители Альянса отметили, что "НАТО усиливает свое присутствие и готовность от Черного к Балтийскому морю, в том числе в Польше", и что "Польша уже имеет более 10 тысяч военнослужащих Альянса и значительный военный потенциал Альянса, включая самолеты НАТО, защищающие польское небо. ".