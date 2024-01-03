Кабмин в этом году хочет нарастить военное производство в 6 раз

Производственные мощности украинского оборонно-промышленного комплекса в 2024 году будут наращены в шесть раз.﻿ Об этом объявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства 3 января, сообщает Экономическая правда.

По его словам, увеличение собственного военного производства станет ключевой задачей в текущем году.

"Производственные мощности украинского ОПК в 2023 году выросли в три раза. На текущий год установлена новая цель – рост в шесть раз" , - заявил премьер.

"Это означает больше дронов, больше снарядов, больше патронов и бронированной техники для наших военных. Входим в новый 2024 год с новыми силами. Уверенные в собственных возможностях и солидарности союзников, готовы к новым вызовам и твердо верим в нашу победу" , - подчеркнул Шмыгаль.

В этом контексте он отметил, что Украина неуклонно повышает собственные бюджетные поступления, прежде всего, таможенные и налоговые.