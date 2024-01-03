Оккупанты ударили ракетами по дому в Авдеевке, погиб человек – ОВА

Один человек погиб и один получил ранения в результате ракетных ударов россиян по Авдеевке утром 3 января.﻿﻿ Об этом заявил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, сообщает Украинская правда.

"Около 11 утра россияне выпустили по городу 4 ракеты и попали в жилую застройку. 51-летний мужчина погиб на месте, 50-летняя женщина с ранениями доставлена в больницу" , – говорится в сообщении.

Глава ОВА напомнил, что Авдеевка ежедневно страдает от вражеских обстрелов.

Он призвал людей не подвергать себя опасности и эвакуироваться из города.