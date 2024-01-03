1+1 и "Квартал 95" извинились за шутку о "сиСькадовске" в новогоднем концерте

1+1 media заявила, что номер из программы "Новогодний вечерний квартал", в котором высмеивается украинский язык переселенки из Скадовска, не будет опубликован на ютуб-каналах медиагруппы. Полный выпуск "Новогоднего квартала" будет перемонтирован и обнародован на платформах канала без этого номера. Об этом заявили в пресс-службе канала, сообщает Детектор Медиа.

"Мы понимаем общественное возмущение и приносим извинения аудитории, которую задел этот номер. Творческая команда, которая создавала этот выпуск, никоим образом не хотела оскорбить чувства украинцев. В выпусках Вечернего квартала команда шутит над собой, поднимает актуальные темы, иногда гиперболизируя их, это ведь один из законов юмора. Это был именно такой случай" , — заявила пресс-служба канала.

Отметим, на момент публикации этой новости видео номера о переселенке из Скадовска все еще было доступно на ютуб-канале "Студия Квартал 95 Online", а из видеозаписи всего концерта эта сценка еще не была удалена.

Пресс-служба также предоставила комментарий от студии "Квартал 95". Юмористы заявили, что уважают всех скадовцев и в целом переселенцев с временно оккупированных территорий. А также заверили, что своим номером хотели "показать, что не страшно совершать даже грубые ошибки при переходе с русского на украинский, более стыдно — продолжать говорить на языке враге".