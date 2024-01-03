ВСУ не подавали запрос в Турцию для прохождения минных тральщиков – ВМС

Военно-морские силы ВСУ не подавали запрос в Турцию на прохождение двух минных тральщиков в Черное море, которые Украина получила от международных партнеров. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук, сообщает Укринформ.

"Военно-морские силы запроса на проход этих кораблей не оставляли Турецкой Республике, это во-первых. Во вторых, учитывая действие Конвенции Монтре, другого варианта ожидать в принципе не следовало, и поэтому, соответственно, могу лишь подтвердить, что таких намерений в нас не было" , - отметил Плетенчук.

Он подчеркнул, что так же РФ не может заводить корабли к Черному морю, поэтому здесь сохраняется паритет со стороны Турции, и никаких поводов для предательства нет.

Отвечая на вопрос, какие средства сейчас применяет Украина для разминирования Черного моря, представитель сообщил, что речь идет о специальном роботизированном оборудовании.

"По состоянию на сегодняшний день мы используем в первую очередь специальное роботизированное оборудование, дроны для проведения разминирования. Проводить разминирование довольно сложно, они ограничены в радиусе своего действия, нам нужны эти образцы оснащения и техники в большем количестве, мы в постоянном диалоге с нашими иностранными партнерами с этого вопроса и работа в этом направлении продолжается постоянно. Как обучение, приобретение опыта, так и подготовка персонала продолжается постоянно" , - рассказал спикер.

По словам Плетенчука, сейчас идет планировочная операция по разминированию Черного моря.

"Мы планируем эту операцию полномасштабную по разминированию Черного и Азовского морей. По состоянию на сейчас создан штаб, сама операция планируется. По результатам этого планирования можем отметить, что в своей активной фазе, то есть разминирование в первую очередь морских путей коммуникаций, торговых путей, продолжится 3 -5 месяцев. Глобально операция продлится несколько лет – 3-5 лет" , - сказал Плетенчук.

Он добавил, что на этом работа не завершится, ведь в Черном море множество мин старого образца – времен Первой и Второй мировых войн.