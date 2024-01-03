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В немецком правительстве все еще не готовы передать Украине ракеты Taurus

В немецком правительстве все еще не готовы передать Украине ракеты Taurus
Фото: Alf van Beem

В правительстве Германии продолжают отказываться от поставок дальнобойных ракет Taurus Украине. Об этом заявил представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, сообщает Европейская правда.

Он осудил недавние массированные ракетные удары РФ по Украине, но сказал, что в вопросе предоставления дальнобойных ракет "нет никакого нового статуса".

В то же время Хебештрайт подчеркнул, что Германия решительно осуждает действия России.

"Массированные атаки на гражданскую инфраструктуру являются военным преступлением и являются абсолютно отвратительными", – сказал представитель немецкого правительства.

После массированных ракетных ударов РФ по Украине председатель комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн призвала дать Украине ракеты Taurus.

Депутат указала, что сейчас Украина остро нуждается в "боеприпасах для артиллерии, Taurus и запчасти для крупной техники, которую мы поставляем".

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