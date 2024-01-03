Войска РФ второй раз за день обстреляли Херсонщину: погибла женщина
Российские захватчики днем обстреляли населенный пункт Новотягинка Херсонской области, в результате чего погибла пожилая женщина. Об этом заявил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, сообщает Украинская правда.
"Новотягинка оказалась под огнем российских оккупационных войск", – говорится в сообщении.
По его словам, в результате обстрела травмы, несовместимые с жизнью, получила женщина 1941 года рождения.
Перед этим около 11:10 оккупанты ударили из артиллерии по селу Садовому. Один из снарядов попал в жилой дом. Под завалами дома погиб местный житель.