Над Днепром сбили ракету Х-59 – ВК "Восток"
После объявления воздушной тревоги в Днепропетровской области в Днепре начали сообщать о звуках взрывов. Позже Воздушные силы сообщили о сбитой в Днепре крылатой ракете Х-59, сообщает Украинская правда.
В 14:00 в области объявили воздушную тревогу. После этого Воздушные силы сообщили, что "ракета на Днепр".
Тревогу в области отменили в 14:35.
Позже Воздушное командование "Восток" сообщило, что в 14.20 их подразделение уничтожило управляемую авиационную ракету Х-59.