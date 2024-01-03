Польские фермеры таки возобновят блокаду границы с Украиной
Польские фермеры из организации "Обманутое село" объявили о возобновлении блокады пункта пропуска "Медыка-Шегини" на границе с Украиной. Об этом в комментарии агентству PAP заявил лидер организации Роман Кондрув, сообщает Европейская правда.
По его словам, блокада возобновится с четверга, 4 января.
"Мы не получили письменного подтверждения того, что наши требования будут выполнены, поэтому мы продолжаем протест", – сказал Кондрув.
Накануне в Медыку приезжал министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский и заверил, что требования фермеров будут выполнены, однако, по словам Кондрува, письменное заверение он не получал.
Кондрув обещает, что на этот раз протест будет более жестким – будут пропускать только по одному грузовику в час.
Польские фермеры требуют от правительства субсидий на кукурузу, ликвидных кредитов для фермеров и сохранения сельскохозяйственного налога на уровне этого года.
Напомним, фермеры из "Обманутого села" начали блокировать переход в Медыке с 23 ноября этого года.
24 декабря они заявили, что приостановят свою акцию протеста до начала января, а в случае выполнения их требований могут ее и не возобновить.