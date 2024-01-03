В ООН заявили о гибели 90 гражданских украинцев от атак РФ с 29 декабря

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) с начала волны атак России, которая началась 29 декабря, зафиксировала 90 случаев гибели гражданских людей в Украине, в том числе двоих детей, и 421 случай ранения гражданских в 12 областях, сообщает Укринформ.

"Это включает обстрелы и ракетные атаки, которые, по сообщениям, убили 8 гражданских лиц, и повлекли ранения 29 в районах Донецкой области, оккупированных Российской Федерацией. Каждый случай гибели гражданских лиц будет независимо верифицироваться ММПЧУ" , - отметили в миссии.

В Мониторинговой миссии ООН сообщили, что ее сотрудники посетили Соломенский район Киева и соседний город Вишневое, где пообщались с жителями, чьи дома были разрушены или серьезно повреждены во время ракетного обстрела РФ 2 января.