Почти все украинцы, выехавшие в 2023 году, вернулись – Opendatabot

Почти все украинцы, выехавшие за границу в 2023 году, вернулись домой. Об этом говорится в исследовании Opendatabot, которое ссылается на данные Госпогранслужбы, сообщает Лига.net.

За неполный 2023 год из Украины выехали 14,1 млн человек, а вернулись 14 млн. То есть разница между выехавшими из Украины и вернувшимися составляет 142 000, указывают аналитики.

Всего за прошлый год было зафиксировано более 32 млн пересечений границы.

Opendatabot отмечает, что разница между выехавшими и вернувшимися уменьшилась в 15 раз по сравнению с 2022 годом: тогда это были 2,2 млн.

Если в начале 2023 года украинцы чаще выезжали, чем возвращались, то уже с июля эта тенденция изменилась. Пик возвращений в 2023 году пришелся на апрель – +114 000 граждан и на август – +144 000 украинцев.