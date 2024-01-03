ГСЧС: В Киеве завершили спасательные работы после атаки 29 декабря

В Киеве завершили поисково-спасательные работы после массированной российской атаки 29 декабря, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага в комментарии УП.

"Сегодня завершены аварийно-спасательные работы в Шевченковском районе столицы, которые продолжались с 29 декабря после массированной вражеской атаки. За время работ перемещено и вывезено 4 тыс. 70 м куб. разрушенных строительных конструкций".

Всего в результате атаки в Киеве погибли 30 человек, из них 1 человек умер в больнице.

Пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага в комментарии УП уточнила, что спасательные работы завершены во всем городе.

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