Украина вернула более 200 бойцов и гражданских из плена России

Украина вернула более 200 своих военных и гражданских граждан из российского плена, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает президент Зеленский в соцсетях, Координационный штаб, омбудсмен Дмитрий Лубинец.

"Наши - дома. Из российского плена вернули более 200 наших воинов и гражданских. Солдаты, сержанты, офицеры. Воины Вооруженных сил, Национальной гвардии, ВМС, пограничники. Часть защитников защищала Мариуполь и "Азовсталь".

Спасибо всем, кто несмотря на все трудности возвращает наших людей домой! Спасибо нашим защитникам! Мы сделаем все, чтобы вернуть всех наших людей, которые сейчас в российской неволе".

В Координационном штабе отмечают, что это самый большой за время полномасштабного вторжения обмен военнопленными: освобождены 230 украинцев и украинок.

Домой возвращаются 230 защитников. Среди них представителей Вооруженных сил Украины - 130 (среди них ТрО - 14, ВМС - 14), Национальной гвардии - 55, Государственной пограничной службы - 38, Национальной полиции - 1 и шестеро гражданских, которые были незаконно лишены свободы.

Среди возвращенных были как те, кто имел официальный статус военнопленного, подтвержденный через Международный комитет Красного Креста (182 человека), так и те украинские военнослужащие, которые считались пропавшими без вести и имели статус "поиск лица" (48).

Большинство освобожденных - мужчины (225), пятеро женщин. К рядовому и сержантскому составу относятся 213 человек, одиннадцать - офицеры.

"После изнурительных месяцев плена вернулась, в частности, боевой медик из состава 36 ОБрМП. Находясь в неволе, она принципиально разговаривала на украинском языке. Россияне несколько раз имитировали ее вывоз на обмен, но в результате возвращали обратно к месту содержания.

Наконец увидят своих родных и близких семеро защитников острова Змеиный, музыкант военного оркестра, военнослужащая ВСУ, которую россияне лишили свободы во время пребывания в декретном отпуске, нацгвардейцы, которые попали в плен, выполняя свои обязанности на ЧАЭС, гражданский преподаватель Восточноукраинского национального университета имени В. Даля, защитники Мариуполя".

В свою очередь Минобороны страны-агрессора сообщает, что 3 января "в результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 248 российских военнослужащих"

По утверждению МО РФ, возвращение российских военных из плена стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера ОАЭ.