Совет Украина-НАТО проведет чрезвычайное заседание из-за массированных ударов РФ

Совет Украина-НАТО проведет чрезвычайное заседание в ответ на массированные ракетные удары РФ по украинским городам, сообщает Европейская правда.

Об этом в Twitter (X) написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, НАТО поддержало запрос Украины на проведение соответствующего заседания.

"Одной из ключевых тем станет усиление противовоздушной обороны Украины. Важный сигнал евроатлантического единства на фоне эскалации российского террора", – подчеркнул министр.

Президент Владимир Зеленский в разговоре премьер-министром Великобритании Риши Сунаком сообщил, что в течение последних пяти дней враг выпустил по территории Украины не менее 500 ракет и ударных дронов.

Напомним, Кулеба после массированной ракетной атаки РФ 2 января заявил, что ждет реакции и решительных мер западных стран.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель считает, что последний массированный обстрел Украины со стороны России свидетельствует о незаинтересованности Москвы в любых мирных переговорах.