Буданов рассказал, как готовили возвращение из плена более 200 защитников
Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, как готовили возвращение из плена России более 200 украинских защитников, сообщает Украинская правда.
"Через значительный промежуток времени нам удалось провести очень сложный обмен.
...Этот обмен готовился достаточно долго. Участие, скажем так, в организации этого процесса непосредственно также предоставляла сторона Объединенных Арабских Эмиратов, и с ее помощью вместе мы смогли это сделать".
Буданов добавил, что среди возвращенных есть боевой медик, а также защитники с острова Змеиный и Чернобыльской атомной электростанции, которые были захвачены еще в первые дни полномасштабной войны.
Предыстория:
- Вечером стало известно, что Украина вернула более 200 своих военных и гражданских граждан из российского плена.
- В частности, домой возвращаются 230 защитников. Среди них представителей Вооруженных сил Украины - 130 (среди них ТрО - 14, ВМС - 14), Национальной гвардии - 55, Государственной пограничной службы - 38, Национальной полиции - 1 и шестеро гражданских, которые были незаконно лишены свободы.