Буданов рассказал, как готовили возвращение из плена более 200 защитников

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, как готовили возвращение из плена России более 200 украинских защитников, сообщает Украинская правда.

"Через значительный промежуток времени нам удалось провести очень сложный обмен.

...Этот обмен готовился достаточно долго. Участие, скажем так, в организации этого процесса непосредственно также предоставляла сторона Объединенных Арабских Эмиратов, и с ее помощью вместе мы смогли это сделать".

Буданов добавил, что среди возвращенных есть боевой медик, а также защитники с острова Змеиный и Чернобыльской атомной электростанции, которые были захвачены еще в первые дни полномасштабной войны.

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