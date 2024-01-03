СМИ: В Японии возросло число погибших из-за мощных землетрясений

Число жертв в результате землетрясений в Японии, всколыхнувших полуостров Ното и близлежащие районы в центральной части страны на Новый год, увеличилось по состоянию на 3 января по меньшей мере до 73 человек, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Kyodo.

Мощное землетрясение в районе полуострова Ното магнитудой 7,6, которое произошло в ночь на 1 января, повлекло за собой значительные структурные повреждения и пожары в городе Вадзима в префектуре Исикава на побережье Японского моря. Вместе с тем, полный масштаб катастрофы в настоящее время остается неизвестным.

Спасательные операции

Силы самообороны Японии (SDF) планировали использовать вертолеты для доставки припасов в отрезанные районы, однако местные власти призвали направить военных для миссии по ликвидации последствий стихийного бедствия. Отмечается, что спасательные операции осложнил дождь, также проведению робот экстренными службами мешают обломки и разрушенные дороги.

На пресс-конференции 3 января премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о решении правительства увеличить количество персонала SDF, работающих в пострадавшем регионе, с одной тысячи до двух тысяч.

Также он сообщил, что к поисково-спасательным работам присоединятся 2000 пожарных и 740 полицейских.

Последствия мощного землетрясения

Как рассказали представители муниципальных властей, была информация о нескольких случаях, когда люди были похоронены заживо или оказались под разрушенными домами в районах, пострадавших от землетрясения, где продолжали испытывать сильные толчки.

Только в Исикаве было эвакуировано 33 тысячи человек, более 30 тысяч домов были обесточены. В Исикаве и двух соседних префектурах Тояма и Ниигата 110 000 домов остались без водоснабжения.

Новогоднее землетрясение самого высокого уровня

По данным агентства, эпицентр новогоднего землетрясения был примерно в 30 километрах к востоку и северо-востоку от Вадзимы с предыдущей глубиной 16 км, и показал самый высокий уровень - 7 - по шкале сейсмической интенсивности Японии в городе Шика.

В последний раз землетрясение 7-го уровня было зафиксировано в 2018 году на Хоккайдо, рассказали в метеорологическом агентстве.

Землетрясения в Японии

Напомним, 1 января стало известно о мощном землетрясении в Японии магнитудой 7,6 балла. После этого в течение дня произошла серия сильных землетрясений - всего их зафиксировали более 100 за 12 часов.

По состоянию на вечер 1 января было известно только о четырех погибших в результате землетрясений. Однако дальше количество выявленных жертв стремительно увеличивалось. Так, ранее во вторник вечером было известно о 57 погибших в результате землетрясений в Японии.