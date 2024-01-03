ОВА: Россияне 25 раз обстреляли приграничье Сумщины, один человек ранен
В течение дня россияне 25 раз обстреляли приграничные территории Сумской области. Зафиксировано 184 взрыва, один человек ранен, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщила Сумская ОВА.
В Великописаревской грромаде оккупанты совершили гранатометный и артобстрелы. Один человек травмирован.
Дословно:
- Миропольское громада: враг бил из минометов (26 взрывов).
- Хотинская громада: зафиксирован минометный обстрел (4 взрыва).
- Глуховская громада: минометный обстрел (1 взрыв).
- Белопольская громада: россияне били из САУ (11 взрывов), РСЗО (20 взрывов), миномета (14 взрывов) и гранатометов (34 взрыва).
- Свеская громада: был минометный обстрел (4 взрыва).
- Краснопольская громада: 13 мин сбросил враг на территорию общины.
- Юнаковская громада: произведен обстрел из миномета (13 взрывов).
- Середино-будская громада: зафиксирован обстрел из миномета (2 взрыва).