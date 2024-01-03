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ОВА: Россияне 25 раз обстреляли приграничье Сумщины, один человек ранен

ОВА: Россияне 25 раз обстреляли приграничье Сумщины, один человек ранен
Фото: wikimedia.org

В течение дня россияне 25 раз обстреляли приграничные территории Сумской области. Зафиксировано 184 взрыва, один человек ранен, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Сумская ОВА.

В Великописаревской грромаде оккупанты совершили гранатометный и артобстрелы. Один человек травмирован.

Дословно:

  • Миропольское громада: враг бил из минометов (26 взрывов).
  • Хотинская громада: зафиксирован минометный обстрел (4 взрыва).
  • Глуховская громада: минометный обстрел (1 взрыв).
  • Белопольская громада: россияне били из САУ (11 взрывов), РСЗО (20 взрывов), миномета (14 взрывов) и гранатометов (34 взрыва).
  • Свеская громада: был минометный обстрел (4 взрыва).
  • Краснопольская громада: 13 мин сбросил враг на территорию общины.
  • Юнаковская громада: произведен обстрел из миномета (13 взрывов).
  • Середино-будская громада: зафиксирован обстрел из миномета (2 взрыва).

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