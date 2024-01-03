ОВА: Россияне 25 раз обстреляли приграничье Сумщины, один человек ранен

В течение дня россияне 25 раз обстреляли приграничные территории Сумской области. Зафиксировано 184 взрыва, один человек ранен, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Сумская ОВА.

В Великописаревской грромаде оккупанты совершили гранатометный и артобстрелы. Один человек травмирован.

Дословно: