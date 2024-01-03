СМИ объяснили, зачем Россия массированно бьет по Украине ракетами

Мощными ракетными ударами Россия сейчас пытается заставить Украину тратить ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot, сообщает Деловая столица.

Об этом в интервью Business Insider рассказали опрошенные изданием эксперты.

Отмечается, что Россия выбрала особенно удачное время, поскольку утверждающий дальнейшую помощь Конгресс США может ограничить предоставление Украине боеприпасов для Patriot. А без защиты, которую обеспечивают эти системы, РФ сможет нанести гораздо больший вред, не боясь, что ее удары будут неудачными, считают эксперты.

Джейд МакГлинн, исследователь российской политики и старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований, сказала, что истощение запасов Patriot и других ракет является "очевидной частью" российской стратегии.

Эту идею также высказал Ярослав Трофимов, главный корреспондент The Wall Street Journal по международным отношениям. Он сказал, что Россия стремится уничтожить украинские запасы ракет Patriot в надежде, что потом сможет уничтожить батареи, которые их запускают. Их будет гораздо труднее заменить.

Украина получила пять ракетных батарей Patriot от США, Германии и Нидерландов. Они могут отслеживать 100 целей в 90 км, им приписывают уничтожение многих российских ракет и самолетов.

Республиканцы в Сенате заблокировали запросы президента Джо Байдена на дальнейшее финансирование, заявив, что одобрят его только при условии, что изначально будут выполнены их требования по финансированию южной границы США.

МакГлинн считает, что развитие событий в Конгрессе объясняет, почему Россия ждала до конца декабря, чтобы начать масштабные обстрелы.

Кейр Джайлз, аналитик центра Chatham House считает, что Россия, вероятно, проводит ракетную кампанию по собственному графику и знает, что "объем поставок из-за границы будет ограничен, независимо от того, будет ли перекрыт американский кран или нет".

Но, по его словам, отсутствие гарантированной поддержки со стороны США делает ситуацию намного сложнее для Украины, заставляя ее принимать жесткие решения по поводу того, когда использовать свои средства обороны.

Напомним, по данным СМИ, власти Японии готовятся внести изменения в политику экспорта, что позволит передать США несколько десятков ракет для Patriot, а уже Вашингтон передаст их Украине.