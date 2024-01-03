Туск считает, что Россия может атаковать Европу в следующие несколько лет

Премьер Польши Дональд Туск считает, что Россия может напасть на Европу в ближайшие несколько лет, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Rzeczpospolita.

"Никто не может сомневаться, что со стратегической точки зрения Европа является объектом российской агрессии, и это произойдет тогда, когда преимущество России в военных возможностях станет очевидным" , - отметил он.

Как рассказал Туск, он вместе с министром иностранных дел Радославом Сикорским подготовил обращение в НАТО. Это связано с тем, что 29 декабря во время атаки РФ по территории Украины одна из российских ракет залетела на территорию Польши.

"Мы захотим мобилизовать и использовать все доступные дипломатические средства и убеждения, чтобы заставить весь ЕС понять, что без радикально усиленных военных усилий мы останемся далеко позади, а значит одно: Европа подвергнется прямой российской атаке в последующие несколько лет" , - заявил Туск.

Блокада границы Польши с Украиной

Напомним, польские перевозчики с ноября 2023 блокируют пункты пропуска на границе с Украиной. Они значительно усложнили движение грузовиков.

Забастовщики требуют, чтобы Евросоюз отменил "транспортный безвиз" с Украиной и вернул систему разрешений. Но такие условия выполнить невозможно.

В Польше ожидали, что прекратить блокаду границы можно будет до конца 2023, но так и не произошло.

При этом завтра, 4 января, аграрии возобновят протесты на пункте пропуска "Медика – Шегини".