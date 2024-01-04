Курс валют НБУ на 4 января
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 4 января 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 3 января, достиг уровня 38.12 за 1 доллар.
Курс евро упал на 11 коп до 41.61 за 1 евро.
Рубль подешевел на 5 коп до 4.15 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов снизился на 2 коп до 48.12 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 20 коп до 44.64 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 2 коп до 9.54 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|38.115900
|EUR
|Евро
|41.607300
|RUB
|Рубль
|0.414870
|GBP
|Фунт стерлингов
|48.123200
|CHF
|Швейцарский франк
|44.640000
|PLN
|Польский злотый
|9.537300