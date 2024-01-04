Омбудсмен анонсировал еще один обмен пленными в ближайшие недели

В ближайшие недели может состояться еще один обмен военнопленными между Украиной и Россией. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона, сообщает Суспільне.

"Надеюсь, что в этом году этот процесс обмена покажет системность. Я надеюсь, что в ближайшие недели мы снова сможем порадовать наших героев возвращением домой" , — сообщил уполномоченный.

Он добавил, что за последние две недели в переговорах с Россией произошли определенные сдвиги: взаимное посещение военнопленных, взаимный обмен теплыми вещами и сегодня, наконец, возвращение пленных.