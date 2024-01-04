Нардепам для заграничных командировок теперь нужны "тезисы" от МИД – СМИ

С нового года для нардепов введены новые правила работы за границей во время выезда в командировку – теперь заявление народного избранника не может рассматриваться, если перед предыдущей командировкой он не получил от Министерства иностранных дел "тезисы" для его официальных заявлений и комментариев на международной арене. Об этом говорится в распоряжении спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука от 29 декабря 2023 года, сообщает Лига.net.

В документе сказано, что заявление нардепа о заграничной командировке может не рассматриваться, если во время предварительного выезда депутат до начала командировки не получил "разъяснения МИД относительно внешнеполитического курса Украины или согласованные МИД тезисы официальных заявлений, комментариев народного депутата о реализации государственной политики в сфере внешних сношений по вопросам, связанным с темой командировки за границу".

Также заявление нардепа могут не рассмотреть, если в прошлый раз он нарушил срок нахождения в командировке, самовольно сменил страну, находился в других государствах или не подал отчет по возвращении.

Кроме того, в документе указан перечень лиц, которые должны согласовать заявление нардепа на выезд: это глава комитета Рады, в который входит нардеп, глава фракции, глава депутатской группы, глава соответствующей делегации Рады, а также первый заместитель или заместитель спикера парламента. После этих согласований заявление направляется Стефанчуку.