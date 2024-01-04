За сутки оккупанты больше всего атаковали на Авдеевском направлении – Генштаб

За прошедшие сутки российские оккупационные войска атаковали позиции Сил обороны Украины на пяти направлениях. Больше всего штурмов зафиксировано на Авдеевском направлении – 32. Всего произошло 58 боевых столкновений.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 4 января.

Всего враг нанес 7 ракетных и 58 авиационных ударов, совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Авиационные удары получили: Золочев, Мороховец, Пильная, Колодязное, Петропавловка, Кучеровка, Подолы, Ивановка, Берестово Харьковской области; Стельмаховка, Новоегоровка, Серебрянское лесничество Луганской области; Терны, Спорное, Северное, Александрополь, Авдеевка, Новомихайловка, Водяное Донецкой области; Орехов, Новодаровка Запорожской области; Червоный Маяк, Берислав Херсонской области. Под артиллерийским огнем оказались около 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 3 атаки врага в районе Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области.

На Лиманском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 4 атаки оккупантов вблизи Богдановки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 13 атак возле Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 19 атак в районах Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники продолжают сдерживать врага вблизи Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 14 атак.

На Шахтерском направлениях оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели. В Запорожском направлении украинские защитники отбили атаку противника в районе Роботиного Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 9 безуспешных штурмовых действий.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. За прошедшие сутки наша авиация нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава противника, 3 средства противовоздушной обороны, 3 артиллерийских средства, станцию радиоэлектронной борьбы и 2 пункта управления противника.