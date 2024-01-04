Кирби: США не обнаружили злоупотреблений с оружием, предоставленным Украине

Администрация США не выявила никаких признаков злоупотреблений с оружием, предоставленных Украине и продолжает упорно работать, чтобы гарантировать Конгрессу и американцам, что вся помощь используется по назначению. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает Укринформ.

"Мы не видели никаких признаков того, что этого (ответственности в Украине – ред.) нет, или чтобы имела место широкомасштабная коррупция или злоупотребление со стороны украинской армии" , - отметил Кирби.

Он подчеркнул, что с американской стороны происходит прямое взаимодействие с украинской стороной по поводу подотчетности в этом вопросе. С этой целью в Киеве работают специалисты из США.