Кирби: США не обнаружили злоупотреблений с оружием, предоставленным Украине
Администрация США не выявила никаких признаков злоупотреблений с оружием, предоставленных Украине и продолжает упорно работать, чтобы гарантировать Конгрессу и американцам, что вся помощь используется по назначению. Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает Укринформ.
"Мы не видели никаких признаков того, что этого (ответственности в Украине – ред.) нет, или чтобы имела место широкомасштабная коррупция или злоупотребление со стороны украинской армии", - отметил Кирби.
Он подчеркнул, что с американской стороны происходит прямое взаимодействие с украинской стороной по поводу подотчетности в этом вопросе. С этой целью в Киеве работают специалисты из США.
"Украинцы понимают нашу необходимость в подотчетности. Они разделяют это, и они дали понять, что готовы работать с нами над мерами подотчетности для всех предоставляемых систем", - отметил представитель администрации Байдена.