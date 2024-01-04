В Москве из-за пожара на подстанции дома без света и отопления

В Москве из-за пожара на подстанции десятки домов остались без электроснабжения и отопления, сообщает Украинская правда.

Как пишет "РИА Новости" со ссылкой на МЧС РФ, возгорание произошло в четверг утром на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы, потребителей переключают на резервную схему электроснабжения.

Позже агентство со ссылкой на власти Москвы сообщило, что "большая часть домов переведена на резервную схему после пожара на подстанции в Москве, порядка 40 домов будут переключены в ближайшие полтора-два часа".

Как пишет Baza, в результате пожара на подстанции на Высоковольтном проезде в Москве более 20 многоэтажных домов в нескольких районах города (Отрадное, Бибирево, а также Северное и Южное Медведково) остались без света и отопления.

О причинах пожара пока не сообщается.

При этом ночь на 4 января в Москве была самой холодной с начала зимы, температура опустилась до минус 27,1 градуса, сообщили в центре погоды "Фобос".

По данным Mash, трансформаторная подстанция в Высоковольтном проезде загорелась примерно в 6 утра. От неё питаются в том числе дома в Бибиреве, Отрадном и Медведкове. Позже пожар ликвидировали.

Многоэтажки в трёх районах Москвы остались без электричества. Температура внутри квартир опустилась до 10-15 градусов тепла в исторические для Москвы морозы.