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РФ потеряла в войне с Украиной более 6 тысяч танков – Генштаб

РФ потеряла в войне с Украиной более 6 тысяч танков – Генштаб
Фото: Facebook

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла более 6 тысяч танков, в том числе 12 – за минувшие сутки. Также в течение 3 января россияне потеряли около 780 своих военных, 28 артсистем, 2 реактивные системы залпового огня и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 04.01.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 362 280 (+780) человек,
  • танков − 6 002 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин − 11 128 (+21) ед,
  • артиллерийских систем - 8 574 (+28) ед,
  • РСЗО − 947 (+2) ед,
  • средств ПВО − 630 (+1) ед,
  • самолетов − 329 (+0) ед,
  • вертолетов − 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6 753 (+5) ед,
  • крылатых ракет − 1785 (+2) ед,
  • кораблей/катеров − 23 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 11 423 (+32) ед,
  • специальной техники – 1 304 (+6) ед.

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