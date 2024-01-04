РФ потеряла в войне с Украиной более 6 тысяч танков – Генштаб
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла более 6 тысяч танков, в том числе 12 – за минувшие сутки. Также в течение 3 января россияне потеряли около 780 своих военных, 28 артсистем, 2 реактивные системы залпового огня и другую военную технику.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 04.01.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 362 280 (+780) человек,
- танков − 6 002 (+12) ед,
- боевых бронированных машин − 11 128 (+21) ед,
- артиллерийских систем - 8 574 (+28) ед,
- РСЗО − 947 (+2) ед,
- средств ПВО − 630 (+1) ед,
- самолетов − 329 (+0) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6 753 (+5) ед,
- крылатых ракет − 1785 (+2) ед,
- кораблей/катеров − 23 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 11 423 (+32) ед,
- специальной техники – 1 304 (+6) ед.