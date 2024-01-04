РФ потеряла в войне с Украиной более 6 тысяч танков – Генштаб

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла более 6 тысяч танков, в том числе 12 – за минувшие сутки. Также в течение 3 января россияне потеряли около 780 своих военных, 28 артсистем, 2 реактивные системы залпового огня и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 04.01.24 ориентировочно составили: