Премьер Польши будет убеждать перевозчиков не блокировать границу с Украиной
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что будет убеждать польских перевозчиков не использовать блокаду украинской границы как метод защиты своих интересов, сообщает Европейская правда.
"Мое правительство и я лично будем делать все, блокируют они (границу) или нет, чтобы эффективно защищать их интересы – в этой неравной конкуренции с украинскими перевозчиками сегодня", – подчеркнул премьер.
По его словам, блокада, особенно в условиях эскалации бомбардировок и все более интенсивных действий на фронте со стороны России, не облегчит эту задачу и переговоры.
"Я буду более эффективно защищать польских перевозчиков, когда блокады не будет... Наши аргументы будут лучше услышаны, когда Польша не будет страной, которая блокирует границу", – отметил Туск.
Он также заверил, что понимает интересы польских перевозчиков и фермеров и напомнил, что блокада со стороны фермеров была приостановлена после визита министра сельского хозяйства.
"Я должен изучить причины, почему... некоторые фермеры решили вернуться к блокаде границы" – сказал Туск, добавив, что хотел бы выяснить, почему "это доверие было таким коротким".
Накануне польские фермеры из организации "Обманутое село" объявили о возобновлении блокады пункта пропуска "Медыка-Шегини" на границе с Украиной.
В Медыку приезжал министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский и заверил, что требования фермеров будут выполнены, однако, по словам Кондрува, письменного заверения он не получал.
Перед этим польский премьер-министр заявлял, что правительство Польши приближается к возможности прекратить блокады дальнобойщиками нескольких пограничных переходов с Украиной.