Премьер Польши будет убеждать перевозчиков не блокировать границу с Украиной

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что будет убеждать польских перевозчиков не использовать блокаду украинской границы как метод защиты своих интересов, сообщает Европейская правда.

"Мое правительство и я лично будем делать все, блокируют они (границу) или нет, чтобы эффективно защищать их интересы – в этой неравной конкуренции с украинскими перевозчиками сегодня" , – подчеркнул премьер.

По его словам, блокада, особенно в условиях эскалации бомбардировок и все более интенсивных действий на фронте со стороны России, не облегчит эту задачу и переговоры.

"Я буду более эффективно защищать польских перевозчиков, когда блокады не будет... Наши аргументы будут лучше услышаны, когда Польша не будет страной, которая блокирует границу" , – отметил Туск.

Он также заверил, что понимает интересы польских перевозчиков и фермеров и напомнил, что блокада со стороны фермеров была приостановлена после визита министра сельского хозяйства.

"Я должен изучить причины, почему... некоторые фермеры решили вернуться к блокаде границы" – сказал Туск, добавив, что хотел бы выяснить, почему "это доверие было таким коротким".

Накануне польские фермеры из организации "Обманутое село" объявили о возобновлении блокады пункта пропуска "Медыка-Шегини" на границе с Украиной.

В Медыку приезжал министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский и заверил, что требования фермеров будут выполнены, однако, по словам Кондрува, письменного заверения он не получал.

Перед этим польский премьер-министр заявлял, что правительство Польши приближается к возможности прекратить блокады дальнобойщиками нескольких пограничных переходов с Украиной.