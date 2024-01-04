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В ВСУ объяснили, зачем оккупанты запустили ночью два "Шахеда"

В ВСУ объяснили, зачем оккупанты запустили ночью два "Шахеда"
Фото: twitter.com/DefenceU

Россияне запустили по территории Украины два "Шахеда". Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что это один из элементов тактический действий россиян. Об этом она заявила в эфире телемарафона, пишет Владислав Прийменко, РБК-Украина.

По словам Натальи Гуменюк, это один из элементов тактических действий врага. Россияне пытаются истощать систему ПВО и продолжать разведывать позиции.

"В нашей зоне ответственности было характерно то, что эти дроны прошли, пытаясь обойти ПВО почти одновременно с атакой КАБами… И на этот раз снова враг направил их по Бериславщине, где уже фактически уничтожена инфраструктура. Под огнем оказалась больница, банковские учреждения", - заявила Гуменюк.

Также начальник объединенного координационного пресс-центра сообщила, что разница в дронах - маркировка

"Во время атак по остаткам мы идентифицируем, что есть разница между теми дронами, которые поставляются из-за границы, и которые они изготавливают на своей территории. Они их особым способом маркируют", - отметила Гуменюк.

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