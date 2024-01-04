В ВСУ объяснили, зачем оккупанты запустили ночью два "Шахеда"

Россияне запустили по территории Украины два "Шахеда". Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что это один из элементов тактический действий россиян. Об этом она заявила в эфире телемарафона, пишет Владислав Прийменко, РБК-Украина.

По словам Натальи Гуменюк, это один из элементов тактических действий врага. Россияне пытаются истощать систему ПВО и продолжать разведывать позиции.

"В нашей зоне ответственности было характерно то, что эти дроны прошли, пытаясь обойти ПВО почти одновременно с атакой КАБами… И на этот раз снова враг направил их по Бериславщине, где уже фактически уничтожена инфраструктура. Под огнем оказалась больница, банковские учреждения" , - заявила Гуменюк.

Также начальник объединенного координационного пресс-центра сообщила, что разница в дронах - маркировка