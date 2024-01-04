В Минфине склоняются к реформе налогообложения ФЛП по польской модели

Министерство финансов склоняется к реформе упрощенной системы налогообложения по польской модели. Об этом рассказала заместитель министра финансов Светлана Воробей в ходе обсуждения Национальной стратегии доходов на мероприятии Центра экономической стратегии, сообщает Лига.Финансы.

"Мы взяли за основу польскую систему налогообложения малого и среднего бизнеса. В Польше существует дифф ﻿﻿ еренцированная система, там достаточно много ставок – от 2% до 20%. Они меняются время от времени, в зависимости от экономики.

Самые высокие ставки – это ставки на виды деятельности, в которых самая низкая затратная часть, [например] предоставление услуг и виды деятельности, — как бы толерантнее сказать, — которые используются для подмены трудовых отношений гражданско-правовыми или отношениями с ФОП" , — сказала Воробей.

Говорить о конкретных размерах ставок упрощенки Минфин пока что не планирует.

"У нас есть приблизительный перечень ставок, но это не будет вноситься сиюминутно, это будет широко обсуждаться с бизнесом. Это будет публичный процесс" , — сказала Воробей.

Изменение налоговой модели не является близкой перспективой. Министерство финансов предупредило, что сначала должна состояться реформа Государственной налоговой службы и только потом можно будет говорить об изменении налогов.