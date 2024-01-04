В Раде начали рассматривать законопроект о мобилизации – Арахамия
Комитет Верховной Рады по вопросам безопасности и обороны начал рассматривать правительственный законопроект по совершенствованию отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщает Украинская правда.
По словам Арахамии, 4 января в профильном комитете ВР начали рассмотрение нового законопроекта о мобилизации. Ожидается, что обсуждение вместе с командованием ВСУ и представителями Министерства обороны будет продолжаться несколько дней.
"У депутатов от избирателей есть много вопросов по мобилизации, для ответов на комитет приехали Залужный, Шаптала и министр Умеров. Буду сообщать о ходе рассмотрения законопроекта в комитете", – сообщил Арахамия.