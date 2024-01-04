Госдеп: США и Израиль не причастны к взрывам в Иране

В Госдепе США заявили, что Соединенные Штаты и Израиль не причастны к взрывам во время процессии у могилы иранского генерала Касема Сулеймани, в результате которых, по данным иранского государственного телевидения, погибли по меньшей мере 100 человек. Об этом на брифинге заявил представитель Государственного департамента Мэтью Миллер, сообщает Европейская правда.

"Во-первых, США никоим образом не причастны к этому, и любые предположения об обратном абсурдны; и, во-вторых, у нас нет никаких оснований считать, что Израиль причастен к этому взрыву" , – сказал он.

Представитель Госдепа выразил соболезнования жертвам и их близким, погибшим в результате взрыва, и указал, что слишком рано говорить о том, что могло стать его причиной.

"Мы видели многочисленные обвинения, связанные с вымышленной причастностью Соединенных Штатов, и, как я уже сказал, у нас нет оснований считать, что Израиль также был причастен к этому" , – резюмировал Миллер.

Теракт в Иране произошел вблизи могилы генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, во время церемонии по случаю годовщины его гибели в результате спецоперации Соединенных Штатов в 2020 году.

В то же время ЕС выразил солидарность с народом Ирана на фоне смертельного теракта в городе Керман, где два взрыва унесли жизни более сотни человек.

По последним данным, два взрыва унесли жизни по меньшей мере 103 человек, еще более 210 получили ранения. Пока ни одна группировка не взяла ответственности за теракт, который является самым смертоносным в Иране со времен Исламской революции 1979 года.