На польской границе более 2000 грузовиков – ГПСУ

На границе Украины и Польши в очереди стоят более 2200 грузовиков. Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, сообщает Укринформ.

"Утром мы имеем заблокированными три пункта пропуска: "Рава-Русская - Гребенное", "Краковец - Корчёва", "Ягодин - Дорогуск". По состоянию на утро в сторону Украины в очередях на территории Польши находится где-то 1400 грузовиков" , - сказал он. ﻿

Кроме того, на направлении пункта пропуска "Шегини - Медика", где движение происходит, ожидают 800 грузовиков, добавил спикер.