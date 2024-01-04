Войска РФ увеличили количество столкновений на Таврическом направлении – Тарнавский

Российские оккупанты почти вдвое увеличили количество боестолкновений в зоне ответственности ОСУВ "Таврия".﻿﻿ Об этом заявил командующий ОСУВ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, сообщает Украинская правда.

"Российские оккупанты снова увеличили, почти в два раза, количество боестолкновений. Продолжают активно наносить авиаудары и обстреливать наши позиции из артиллерии" , – отметил он.

Тарнавский сообщил, что в операционной зоне ОСУВ "Таврия" за прошедшие сутки враг нанес 25 авиаударов, 1 ракетный удар, провел 47 боевых столкновений и совершил 875 артобстрелов.

Общие потери оккупантов составили 423 человека и 72 единицы военной техники. В частности, 10 танков, 14 ББМ, 10 артсистем, 1 РСЗО, 22 БпЛА, 10 автомобилей и 4 единицы спецтехники. Уничтожено 2 склада боеприпасов и еще 1 важный объект противника.