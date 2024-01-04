Оккупанты атаковали Кропивницкий, есть раненые и погибший – ОВА

Российские войска обстреляли Кропивницкий 4 января. Под ударом оказалось одно из предприятий города, есть жертва и раненые. Об этом заявил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"В результате сегодняшней ракетной атаки по Кропивницкому на одном из промышленных объектов есть травмированые и один погибший" , - написал он.

Некоторое время до этого сообщалось о взрывах в Кропивницком. Тогда Райкович просил ничего не выкладывать в соцсети, пообещав рассказать подробности происшедшего позже.