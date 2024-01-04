Невозможно вычислить дату следующего массированного удара РФ – Игнат

В Воздушных силах не советуют "привязываться к каким-то датам", ведь вычислить, когда Россия нанесет следующий массированный удар по Украине, невозможно.﻿﻿ Об этом заявил спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, сообщает Украинская правда.

Журналисты в очередной раз поинтересовались, можно ли по каким-то "алгоритмам" вычислить, когда возможен новый массированный обстрел Украины.

"Есть соответствующие службы, есть разведка, которые могут иметь какую-то информацию о подготовке к удару. Вычислить (когда Россия может нанести новый удар) - невозможно. Всегда задают вопросы в эфирах, а потом вырывают из контекста какие-то вещи, устанавливают сроки...

Как мы можем знать, когда враг планирует? Он может спланировать удар... и назначить день. Затем этот день может отсрочить, еще что-то додумать. Все будет происходить в соответствии с теми задачами, которые (противник) перед собой ставит, и с обстановкой, которая складывается. Учитывая различные факторы, особенно - разведданные, которые имеет враг, погодные условия и так далее" , – отмечает Игнат.

Он добавляет, что решение о нанесении удара по Украине принимается непосредственно накануне.

"Высчитывать какие-то даты не нужно, нужно быть всегда настороже. Что это может произойти в любой день" , – сказал спикер.

Ранее отвечая на подобные вопросы журналистов, спикер Воздушных сил объяснял, что в теории для подготовки нового массированного удара по Украине России может понадобиться несколько дней. Однако подчеркивал, что говорить о конкретной дате или периодичности российских ударов Воздушные силы не могут.