В РФ будут давать гражданство иностранцам, подписавшим контракт с армией
Российский диктатор Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ иностранных граждан, заключивших контракт с Вооруженными силами РФ во время войны против Украины, и членов их семей, сообщает Украинская правда.
"Установить, что с заявлением о приеме в гражданство РФ могут обратится: иностранные граждане, заключившие в период проведения специальной военной операции (так россияне называют войну против Украины − ред.) контракт о прохождении военной службы в ВС РФ или в воинских формированиях", – говорится в указе.
Контракт должен быть заключен на срок не менее 1 года.
Право на получение гражданства РФ также получат члены семей иностранцев, заключивших контракт с российским оборонным ведомством. В частности, супруги, дети и родители.
Сообщается, что указ вступает в силу со дня его опубликования.