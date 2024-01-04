Close button
Новогодняя распродажа подписок!Межбанк от 916 грн. в месяц
Версия PRO от 108 грн. в месяц
Купить доступ Вход

В РФ будут давать гражданство иностранцам, подписавшим контракт с армией

В РФ будут давать гражданство иностранцам, подписавшим контракт с армией
Фото: Facebook

Российский диктатор Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ иностранных граждан, заключивших контракт с Вооруженными силами РФ во время войны против Украины, и членов их семей, сообщает Украинская правда.

"Установить, что с заявлением о приеме в гражданство РФ могут обратится: иностранные граждане, заключившие в период проведения специальной военной операции (так россияне называют войну против Украины − ред.) контракт о прохождении военной службы в ВС РФ или в воинских формированиях", – говорится в указе.

Контракт должен быть заключен на срок не менее 1 года.

Право на получение гражданства РФ также получат члены семей иностранцев, заключивших контракт с российским оборонным ведомством. В частности, супруги, дети и родители.

Сообщается, что указ вступает в силу со дня его опубликования.

Новости

Популярные темы форума

analytics