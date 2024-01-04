В МВД назвали условие для мобилизации правоохранителей

Если ситуация в стране будет ухудшаться, правоохранители будут готовы стать к оружию и мобилизоваться.﻿ Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в эфире телемарафона, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Сколько правоохранителей в Украине

По словам Клименко, сегодня в полиции служат 98 тысяч офицеров и сержантов, которые до начала полномасштабной войны были равномерно расположены по всей территории страны.

С начала войны произошли тектонические движения касаемо дислокации.

"На сегодняшний день, от Черниговской и до Николаевской области, в приграничных регионах, непосредственно в регионах, где идут активные боевые действия, а это 900 километров, расположены полицейские подразделения. Это 35 тысяч личного состава. Сюда также входит подразделение "Ярость", это 5 тысяч" , - пояснил Клименко.

Готова ли полиция мобилизоваться

До начала войны, как рассказал министр, на 10 тысяч населения Украины было в среднем выделено 23-26 сотрудников полиции. Сегодня же, на деоккупированных территориях - более 100. Режим стал намного жестче, а задач - больше. Полиция, как отметил Клименко, с начала войны на 80% увеличила свой функционал.