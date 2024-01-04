В МВД рассказали, сколько открыто производств за уклонение от мобилизации

В Украине открыто около 9 тысяч уголовных производств по фактам уклонения от мобилизации. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в эфире телемарафона, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

"На сегодняшний день около 9 тысяч уголовных производств (открыто - ред.). 2600 таких материалов направлено в суд" , - рассказал Клименко.

Он отметил, что правоохранители работают в рамках законодательства - это статья 306 Уголовного кодекса Украины.