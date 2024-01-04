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В МВД рассказали, сколько открыто производств за уклонение от мобилизации

В МВД рассказали, сколько открыто производств за уклонение от мобилизации
Фото: president.gov.ua

В Украине открыто около 9 тысяч уголовных производств по фактам уклонения от мобилизации. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в эфире телемарафона, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

"На сегодняшний день около 9 тысяч уголовных производств (открыто - ред.). 2600 таких материалов направлено в суд", - рассказал Клименко.

Он отметил, что правоохранители работают в рамках законодательства - это статья 306 Уголовного кодекса Украины.

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