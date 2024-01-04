"Укрпочта" в феврале начнет продавать лекарства в пилотном режиме

На деоккупированных и прифронтовых территориях планируется реализовать проект "Укрпочта-Лики", пилотный запуск состоится 1 февраля.﻿ Об этом заявили в министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, сообщает Экономическая правда.

"Пилотный запуск инициативы планируется с 1 февраля. С этой целью АО "Укрпочта" получит лицензию на продажу лекарственных средств в существующих стационарных почтовых или мобильных отделениях" , – отметили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что такая возможность позволит решить проблему доступного лекарства на 100% территории Украины уже в первой половине 2024 года.

Для этого предварительно идет поиск надлежащего помещения для открытия первого лицензированного склада в Киеве, а также проходит набор фармацевтов, ведь отпускать нерецептурное и рецептурное лекарство имеет право только специалист.

В планах также введение горячей линии для оформления запросов от граждан.