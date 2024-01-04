В Польше еще не начали расследовать пролет российской ракеты

В Польше еще продолжается "процедура верификации" относительно вероятно российской ракеты, которая залетела в воздушное пространство страны во время массированного обстрела украинских городов 29 декабря, а расследование пока не начиналось, сообщает Европейская правда.

По данным журналистов, военные прокуроры в Люблине пока ждут широкий пакет документов от полиции, без которого следующий процедурный этап невозможен.

На данном этапе в процедурах до сих пор говорится о "неидентифицированном объекте", который пересек восточную границу, а не конкретно о ракете.

Напомним, в первых сообщениях Генштаб Польши заявил, что "объект", который во время воздушной атаки залетел на десятки километров вглубь страны в районе Замостья, идентифицировали как российскую крылатую ракету.

После инцидента президент Анджей Дуда созвал Бюро нацбезопасности, а военные проводили поиски в районе, чтобы убедиться, что элементы ракеты не падали на землю.