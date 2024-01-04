Оккупанты увеличивают количество снайперов на линии фронта – спикер ВСУ

Российские террористы увеличивают количество снайперов вдоль линии фронта.﻿ Об этом заявил спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Как рассказал Штупун, на Таврическом направлении вдвое увеличилось количество боевых столкновений.

"Последний месяц враг увеличил количество наступлений. Постоянно проводят ротации или заводят свежую силу, поскольку потери у них огромные, в частности, в пехоте. Фиксируем подготовленные кадровые части, мотострелковые полки и бригады, а также уголовников из "Шторм-Z" , - рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

В частности военные фиксируют самовольное бегство россиян с позиций. Только в одном из случаев, более 30 оккупантов сбежали из окопа, из-за чего их сейчас пытаются поймать.