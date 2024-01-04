В Италии хотят провести выставку о "восстановлении" Мариуполя в оккупации

В итальянском городе Модена планируют провести пропагандистское мероприятие о том, как Мариуполь якобы переживает "быстрый процесс восстановления" после того, как его оккупировала РФ, сообщает Европейская правда.

Анонс мероприятия содержит привычные кремлевские пропагандистские тезисы о якобы "народном восстании" на Донбассе, за которое выдавали российских диверсантов во время захвата власти в регионе в 2014 году, и о "быстром процессе восстановления" города, подвергшегося значительным разрушениям во время его оккупации регулярными войсками РФ весной 2022 года.

В соцсетях и в группах украинцев Италии уже звучат призывы действовать, чтобы не допустить проведения такой выставки.

Выставку-конференцию организует культурная ассоциация "Россия Эмилия-Романья" 20 января в 15:00 по местному времени в Общественном зале на Виа Витербо 80, где обещает "представить общественности результаты работы новой городской администрации" после оккупации Мариуполя.

Спикерами мероприятия будут президент ассоциации Лука Росси, генеральный консул РФ Дмитрий Штодин, итальянский представитель международного движения русофилов Элизео Бертоласи и "независимый журналист" Андреа Лучиди.