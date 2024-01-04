Ряд отраслей прогнозируют сокращение количества работников – опрос НБУ

Ряд ключевых отраслей экономики в Украине сохраняют негативные ожидания по сокращению своих работников.﻿ Это показал очередной опрос бизнеса, проведенный Нацбанком в течение декабря 2023 года, сообщает Экономическая правда.

В частности, предприятия промышленности второй месяц подряд прогнозируют ухудшение результатов своей экономической деятельности. Причинами называются уменьшение объемов экспортно-импортных операций, рост расходов на логистику из-за блокирования границы, высокие цены на топливо. Из них:

планируют оставят текущее количество работников - 78%;

будут нанимать новых - 6%;

проводить увольнения - 15%, что в 2,5 раза превышает количество тех, кто планирует увеличение штата.

Строительные предприятия третий месяц подряд наиболее пессимистично среди других секторов оценили экономические результаты своей деятельности в ближайшей перспективе, учитывая сезонное падение экономической активности, сужение инвестиционного спроса и нехватку квалифицированных кадров. При этом усилились ожидания по сокращению общей численности работников. В частности:

оставлять текущее количество работников - 70%;

нанимать новых - 5%;

проводить увольнения - 25%, что в 5 раз превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Предприятия в сфере услуг ухудшили негативные оценки результатов своей текущей деятельности, учитывая логистические трудности с пересечением границы, высокие цены на топливо и слабый спрос. Из них:

будут оставлять текущее количество работников - 80%;

нанимать новых - 7%;

проводить увольнения - 13%, что почти вдвое превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Что касается сферы торговли, то здесь новые наймы будут преобладать над увольнениями - 9% против 8%. Тем не менее, большинство компаний в этом секторе не намерены менять количество своих работников - 84%.

В целом предприятия торговли в декабре ухудшили оценки своей деловой активности после девяти месяцев подряд положительных ожиданий вследствие сокращения объема импорта товаров из-за блокирования границы и снижения покупательной способности населения.