Япония передаст Украине технологии производства биотоплива – источники

Япония передаст Украине все необходимые технологии для масштабного развития отрасли биотоплива. Об этом пишет издание Kyodo News со ссылкой на источники в японском правительстве, сообщает Лига.Бизнес.

Официально о передаче технологий будет объявлено 19 февраля во время японско-украинской конференции по содействию экономической реконструкции.

Токио рассчитывает, что технологии биотоплива создадут новую отрасль промышленность в Украине, указывают в издании.

Ожидается, что японские фирмы согласятся предоставить технологии производства возобновляемой энергии из биотоплива и соответствующее оборудование.

Биотопливо, которое производится из отходов сельскохозяйственных культур и животноводства, может использоваться для производства электроэнергии.

"Если бизнес заработает, он обеспечит перспективную экспортную продукцию для Украины и потенциально поможет увеличить поступления в страну иностранной валюты" , — цитирует издание представителя японского правительства.

Японское правительство накануне встречи изучает потребности Украины, стремясь предоставить среднесрочную и долгосрочную поддержку с помощью частных инвестиций в области энергетики, здравоохранения и инфраструктуры, добавили источники.

Помимо биотоплива, Япония также рассматривает возможность предоставления протезов ног, изготовленных с использованием технологии 3D-печати, и технологий для лечения посттравматического стрессового расстройства.

По словам источников, Япония также планирует поддержать внедрение в Украине дистанционного медицинского обслуживания и технологий умного земледелия.