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В ГУР подтвердили пожар на российском Су-34 и показали видео

В ГУР подтвердили пожар на российском Су-34 и показали видео
Фото: Dmitry Chushkin

Главное управление разведки Министерства обороны Украины официально заявило, что в ночь на 4 января 2024 года на российском аэродроме "Шагол" в городе Челябинск сгорел истребитель-бомбардировщик Су-34, сообщает Украинская правда.

По данным ГУР, боевой самолет принадлежал в состав авиационного полка 21-й смешанной авиадивизии ВКС ВС РФ.

"Причины возгорания самолета уточняются", - сказано в сообщении.

На видео, обнародованном в четверг, вероятно зафиксировано возгорание самолета.

По данным источника "Украинской правды", к возгоранию российского самолета в Челябинске причастно как раз Главное управление разведки МОУ.

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