В ГУР подтвердили пожар на российском Су-34 и показали видео
Главное управление разведки Министерства обороны Украины официально заявило, что в ночь на 4 января 2024 года на российском аэродроме "Шагол" в городе Челябинск сгорел истребитель-бомбардировщик Су-34, сообщает Украинская правда.
По данным ГУР, боевой самолет принадлежал в состав авиационного полка 21-й смешанной авиадивизии ВКС ВС РФ.
"Причины возгорания самолета уточняются", - сказано в сообщении.
На видео, обнародованном в четверг, вероятно зафиксировано возгорание самолета.
По данным источника "Украинской правды", к возгоранию российского самолета в Челябинске причастно как раз Главное управление разведки МОУ.