"Богатые платят больше": в Украине хотят вернуть прогрессивное налогообложение
Национальная стратегия доходов Украины предусматривает возврат к прогрессивной шкале ставок налогообложения доходов физических лиц вместо действующей с 2016 года плоской шкалы. Об этом сказала заместитель министра финансов Светлана Воробей на мероприятии Центра экономической стратегии (ЦЭС), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
По ее словам, в основе лежит европейский принцип, который кратко звучит так: "Богатые платят больше".
"Это такой сленговый принцип, который закладывают наши европейские партнеры", - сказала она.
В то же время Воробей признала, что сейчас до перехода на прогрессивную шкалу, которая предусматривает более высокие ставки по большим доходам, из-за проблем с администрированием доходов.
"Чтобы у нас при введении такой шкалы одновременно все не стали "бедными". Это не наша цель. Поэтому, когда сможем контролировать доходы, мы будем переходить на дифференцированную шкалу", - сообщила она.
Кроме того, министр финансов Сергей Марченко заявил, что о конкретных ставках говорить пока рано, но "прогрессивная шкала в той или иной степени обязательно будет введена" из-за общественного запроса на справедливость.
Налоги в Украине
В настоящее время налог на доходы физических лиц в Украине составляет 18%. Он не зависит от суммы доходов. Прогрессивная шкала подразумевает более высокие ставки для больших доходов.
Кабинет министров 27 декабря утвердил Национальную стратегию доходов на 2024-2030 годы, что было одним из обязательств украинской власти перед Международным валютным фондом.
Она предусматривает, в частности, изменение системы налогообложения ФОПов и внедрение дифференцированной системы.